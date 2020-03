Un dia qualsevol

No és cap vinyeta d'en Galdric Sala, l'enginyós ninotaire de Regió7, però bé podria ser-ho. Vet aquí que condueixes tranquil·lament per una car-retera de la Catalunya Central i, a prop d'una rotonda, t'atura un control de la Guàrdia Civil i el número (es diu així, oi?) se t'atansa a la finestreta i, després d'un amable « buenos días, caballero», et demana la documentació teva i del cotxe, i t'etziba un «no será usted independentista?». Mentre tractes d'intuir la intencionalitat de la pregunta i les possibles conseqüències d'una resposta afirmativa, pel carril contrari transiten, per aquest ordre: un turisme carregat de caixes de licor, furtades en un súper de la ciutat veïna; un camell en moto amb mig quilo de pols blanca; un pobre desventurat sense carnet ni assegurança, al volant d'un vehicle robat; un motorista sense casc ni matrícula; un que ve d'apallissar l'exdona; un altre que va amb el carnet caducat i encara un sisè conductor que passa rabent, travessant la rotonda pel mig. El número insisteix en la pregunta i revisa ocularment el xassís del teu cotxe a la recerca d'un llacet groc, un guarà, l'estelada, el CAT o qualsevol altre tipus d'adhesiu que delati de quin peu calces. L'únic adhesiu són els Mil anys d'història d'una visita que vas fer fa anys a Sant Miquel del Fai. Ajà!, fa l'agent. Com volent dir: t'he enxampat!

A cap policia ben informat no se li escapa que FAI són les sigles de la Federació Anarquista Ibèrica, un moviment que no pretenia la creació de cap estat, sinó la supressió de qualsevol forma d'organització estatal. Dubtós sobre què és pitjor, si voler construir un estat o anul·lar-los tots, el civil resol comprovar la vigència del teu permís de conduir i indicar-te amb un gest, mig d'adeu mig de reveure, que et reincorporis a la via pública. I molt cordialment t'avisa que et cordis el cinturó. No fos cas que en fer la volta a la rotonda t'aturés el mateix control.