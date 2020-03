La declaració de l'estat d'alarma per part del Govern espa-nyol, que avui detallarà les mesures concretes que se'n derivaran, ens posa en un escenari inèdit i desafia la nostra maduresa com a societat. Pot servir de consol que compartim aquesta situació amb bona part de l'Europa occidental, que ja està aplicant, o aplicarà ben aviat, mesures similars. L'expansió indeturable de la Covid-19 suposa per a totes les societats afectades un repte majúscul: evitar el col·lapse dels sistemes sanitaris per tal que tots aquells malalts greus –gairebé tots persones grans– que necessiten una atenció mèdica intensiva o mitjans de suport mecànic en disposin. Mentre les xifres permetin atendre'ls, tots tindran les màximes possibilitats de salvar la vida; si el sistema està desbordat i no pot oferir aquest nivell d'atenció, no les tindran. Aquest és l'esforç que cal fer ara. I cal fer-lo de manera que no duri més del que l'economia pot suportar. Hi haurà molt a discutir sobre si les mesures s'han pres a temps i sobre si s'han aplicat de manera idònia. Ara, en les properes setmanes, la prioritat és contenir la infecció. I no es podrà fer si els ciutadans no hi posen la màxima responsabilitat.