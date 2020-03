Coronavirus, coronavirus, coro...

Entre el material que circula aquests dies per WhatsApp amb les millors intencions –entenc– hi ha talls de veu que, segons la persona que els envia, són d'un metge d'un hospital o d'un altre. Hi ha bromes, com la d'un paleta que enuncia que comença a fer teletreball assegut en un despatx amb una cementadora al costat, o una que reprodueix un tuit d'algú que s'adreça als madrilenys per dir-los que quan les autoritats recomanen tossir a la màniga vol dir a la del jersei, i no a la Manga del Mar Menor (ho acaba amb un insult que m'estalvio). I un pantallasso d'una televisió que donava una notícia amb el titular següent: «Ancià de 51 anys en estat crític». També hi ha qui ha començat a fer córrer la representació del coronavirus amb dues emoticones: una corona i un mosquit tigre.

En un moment en què, de sobte, la nostra vida monòtona, rutinària, tediosa d'anar a la feina, d'anar a comprar el pa, d'anar a fer gasolina, d'anar al cinema, al teatre, a la piscina, a portar els nens al col·le... ens comença a semblar un paradís davant el futur incert que es va perfilant... bon humor. Ja que hem de quedar-nos a casa, busqueu a Internet alguna llista de les millors pel·lícules per riure, acomodeu-vos al sofà i a gaudir-ne, i a seguir el que recomanen els que hi entenen. Penseu que res no és per sempre. Memento mori.