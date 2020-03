l'escalada

Catalunya va viure ahir una jornada negra en l'evolució de l'epidèmia, amb un salt de 18 a 41 morts. El nombre d'infectats també va fer un salt fins a 1.900, deu dels quals ingressats a Sant Joan de Déu de Manresa. A Espanya els morts superen el mig miler. Tot indica que la crisi avança cap al seu moment àlgid, i que, com ha passat a Itàlia, hi haurà uns quants dies de creixement disparat de les males notícies. Tanmateix, cal fer notar que el que estem veient avui és el resultat de les infeccions de fa entre cinc dies i una setmana, abans, per tant, de l'aplicació de les mesures que estan en vigor actualment. Les dades que realment diran si les mesures estan donant resultat són les que veurem d'aquí a una setmana. Mentrestant, cal esperar unes quantes jornades negres més. La Generalitat, que tant va presumir de transparència, continua sense donar informació sobre el veïnatge de les víctimes –excepte les d'Igualada, el brot principal–, de manera que dificulta que tothom tingui la sensació que pot saber exactament què passa al seu voltant. Queda per als periodistes esbrinar quina és la realitat a sobre del mapa. És incomprensible, però és així.