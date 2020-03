prou servilisme?

La decisió de molts segons residents de pujar a la Cerdanya a passar-hi el confinament ha trencat quelcom en la relació històrica entre pirinencs i estiuejants. L'amabilitat incondicional a tocar del servilisme amb què s'ha rebut sempre el segon resident sota l'argument que cal aguantar segons quins comportaments prepotents per l'economia local, sembla que s'ha mig esquerdat. Veïns i comerciants s'han vist amb cor de criticar obertament els que s'han passat pel folre el confinament i els han convidat a enfilar el túnel. A l'estiu es veurà si torna el servilisme i si l'estiuejant ha entès que no tot s'hi val quan se surt de casa, encara que sigui, com creu, al seu pati.