Gràcies, moltes gràcies !

Una immensa gratitud als professionals de la sanitat que aquests dies a causa de l'epidèmia del coronavirus estan fent uns esforços titànics i posant en risc la seva pròpia salut amb el seu generós afany d'ajudar els altres. Tota una fermesa professional i bondat humana. Un agraïment extensiu a totes les persones d'altres àmbits professionals que amb el seu treball ens ajuden a poder anar sobrevivint d'aquest maligne virus: bombers, policies, farmacèutics, treballadors socials, forners, botigues de queviures, mitjans de comunicació, etc. I un reconeixement també a les funeràries, que en alguns indrets s'han trobat totalment desbordades i que han de treballar en unes condicions colpidores; aquesta maleïda epidèmia està impedint acomiadar-se de les persones estimades amb la dignitat que es mereixen.

Els psicòlegs i entesos en la matèria ens aconsellen desconnectar diàriament una estona per alleujar el claustrofòbic confinament. La informació varia constantment i sovint un excés de notícies inexactes acaba propagant més confusió i empitjora la situació. Cal defugir la informació sensacionalista que només provoca més alarmisme.

Segons les darreres dades, l'ús de les xarxes socials a Espanya ha augmentat el 55%. Un mitjà de comunicació positiu per poder comunicar-se i estar al dia amb rapidesa, però també negatiu per la quantitat de notícies falses i difamacions que acaben fomentant més crispació. I com sempre passa quan esdevenen les desgràcies, apareixen les persones desaprensives sense escrúpols que pretenen aprofitar-se de les adversitats.

Les xifres de la pandèmia són esfereïdores. En data 27 de març, el nombre de contagiats a tot el món supera els 526.000, el nombre de morts supera els 24.000, i el nombre de països afectats ja en són 188. Els pronòstics indiquen que aquestes xifres augmentaran en el decurs dels propers dies, ja que hi ha països on l'epidèmia encara no ha arribat. Quan es publiquin aquestes línies aquests números hauran augmentat considerablement.

Com era de preveure la pau política només ha durat uns quants dies. Una vegada més, han retornat les habituals picabaralles amb la perversa finalitat de treure'n rendibilitat. El desconeixement de la Covid-19 ha agafat d'improvís tothom i, per tant, en unes circumstàncies tan complexes cal aparcar les diferències polítiques i sumar esforços per vèncer conjuntament aquesta plaga viral. Ja arribarà el seu moment per analitzar amb més calma els errors comesos i exigir responsabilitats als seus culpables.

És evident que aquest malson comportarà un abans i un després en molts dels hàbits a què fins ara estàvem acostumats. Malauradament han de succeir fets inesperats i no desitjats per adonar-nos de la fragilitat d'aquest món tan avançat per a segons què. També ha de servir per saber valorar i apreciar degudament aquests serveis professionals que tant ens ajuden en aquests difícils moments.

Els danys causats per aquesta pandèmia són i seran incalculables. Danys de tot tipus, humans, socials i econòmics. Efectes imprevisibles per a l'economia mundial i de retruc per a l'economia més propera com és la local. I no només danys econòmics sinó també copiosos danys socials. Una de les poques lliçons positives que cal extreure de l'actual situació és la gran solidaritat que ha emergit espontàniament entre la població. Una fraternal solidaritat que cal considerar.

Un agraïment final als nombrosos grups de voluntariat que espontàniament s'han multiplicat per ajudar sobretot els col·lectius més vulnerables.