El ball posterior a colpejar el coronavirus amb el martell

Si es colpeja el coronavirus, d'aquí a poques setmanes l'haurem controlat i estarem en molt millor forma per afrontar-lo. Ara ve l'esforç a llarg termini per mantenir aquest virus contingut fins que hi hagi una vacuna. Aquest és probablement l'error més gran i important que cometen les persones en pensar en aquesta etapa: creuen que els mantindrà a casa durant mesos. Aquest no és el cas, en absolut. De fet, és probable que les nostres vides tornin a estar a prop de l'habitual en un termini breu.



La següent etapa, el ball, ha tingut èxit en altres països. Com és que a Corea de Sud, Singapur, Taiwan i Japó, que han tingut casos durant molt de temps -en el cas de Corea del Sud, milers-, no estan tancats a casa?



Corea del Sud està veient una «tendència estabilitzadora». El ministre de Relacions Exteriors d'aquest país, Kang Kyung-wha, assegura que creu que les proves primerenques han estat la clau per a les baixes xifres de Corea de Sud. Com ho han fet? És bastant simple: proves eficients, rastreig eficient, prohibicions de viatge, aïllament eficient i quarantena eficient.



Voleu endevinar les mesures de Singapur? Les mateixes que a Corea de Sud. En tot cas, es van complementar amb ajuda econòmica per a aquells que estan en quarantena, prohibicions de viatge i retards en alguns pagaments.