Sobre el cens de deportats de l'Anoia

Coincidint amb el 75è aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen, que va commemorar-se dimarts passat, el Memorial Democràtic ha donat a conèixer el cens de deportats als camps nazis. A escala espanyola, aquest recompte és el més complet publicat fins ara: registra 9.161 persones deportades, de les quals n'hi ha unes dues mil de catalanes. És un treball important, digne de ser tingut en compte, que ha pogut disposar de la col·laboració de diverses institucions i que es basa en diverses fonts, des dels arxius d'uns quants països europeus fins a la bibliografia més coneguda. Però hi ha una cosa que no podem entendre: tractant-se d'un projecte elaborat a Catalu-nya, es fa incomprensible que no s'hagin tingut en compte les recerques elaborades d'àmbit local i comarcal en molts indrets del país, entre els quals aquells que han col·locat als carrers del seu municipi un d'aquells llambordins daurats, els stolpersteine, que guarden la memòria de les víctimes dels camps.

Aquest oblit inexplicable va ser denunciat dimecres passat en una crònica precisa de Susana Paz publicada en aquest diari. I és que tot el treball minuciós dut a terme a Manresa per Jordi Pons i altres membres i col·laboradors de l'Associació Memòria i Història no sembla haver estat tingut en compte, cosa que ha motivat que al cens hi hagi errades clamoroses que afecten mitja dotzena de manresans deportats.

Convertint-me avui també en cronista del diari, vull afegir-me a aquesta denúncia per posar de manifest que el mateix oblit s'ha tingut també en allò que jo conec directament, que és la comarca de l'Anoia. Deixo constància, doncs, de les errades que hi he observat, i que haurien pogut evitar-se de manera ben senzilla. Així i tot, vull afegir-hi abans que res que, en el cas que ara m'ocupa, el cens dona com a anoiencs diversos deportats nascuts a Sant Sadurní d'Anoia i altres municipis de l'Alt Penedès, publica en castellà la majoria dels noms de pila de gent nascuda a Catalunya i s'equivoca tot sovint en les dates de naixement de les persones afectades. Dit això, que no és pas poc, relaciono tot seguit les errades que hi he sabut trobar en un primer repàs:

Esteve Cardona Ribera: el dona per nascut al Bruc (Anoia), on no consta de cap manera; Josep Fàbregas Pons: no hi surt; Ginés González Pascual: apareix com a Ginés González Ginés i la data de naixement hi és errònia; Pau Massó Cuadras: la data de naixement hi és errònia; Miguel Tirado Franco, no Franco Tirado; Miquel Call Planas: nascut en realitat a Vallbona d'Anoia, el cens el dona com a fill de Sora (Osona); Francesc X. Estruch Pons: no hi consta el segon cognom; Leandre Pey Juvanteny: nascut en realitat a Cabrera d'Anoia l'1-5-1911, el cens el dona per nascut a Vallbona de les Monges l'1-3-1911; i Simó Saumell Tort, que va néixer el 1909 i no el 1902 com diu el cens.

Admetent que la recerca en aquest terreny és força àrdua i que mai no la podem donar per acabada -perquè de tant en tant ens salten noves informacions i correccions-, un índex d'errors greus en nou persones d'un total d'una vintena que n'hi va haver a l'Anoia és un percentatge massa elevat per a un cens oficial que es presenta com a molt complet i com a treball de referència. D'altra banda, les dades biogràfiques podrien ser notablement ampliades. Esperem que els responsables del Memorial Democràtic s'adonin de tots aquests dèficits i, finalment, tinguin en compte les recerques que s'han fet a escala local per tot Catalunya: això permetria una millora substancial d'un cens que és importantíssim per calibrar un dels episodis més dramàtics de la nostra història recent.