CarlEs V, la Patum i Berga

Berga, a la primera de les tres carlinades, fou capital carlina de Catalunya, la Junta del Principat s'hostatjava a Berga i també hi va residir la impremta oficial dels carlins. Vicens Pou va escriure i publicar el primer llibre vindicatiu del pretendent carlí al tron d'Espanya, «Carlos V de Borbón, Rey legítimo de las Españas. Breve y sencilla demostración, que ofrece a sus paisanos, un catalán amante de su patria y de su Rey», imprès a la Imprenta del Gobierno per José Trullas el desembre del 1837 a Berga. Vicens Pou era clergue, era el rector de la Universitat de Cervera i va fundar a Berga dues publicacions carlines, El Restaurador Catalán i El Joven Observador.

En Ferran de Sagarra i de Llinars va fer el primer dibuix de Patum, va ser el seu net Ferran de Sagarra i de Siscar (el pare de l'escriptor Josep Maria de Sa-garra) qui el va fer públic l'any 1935 quan va publicar La Primera Guerra Carlina a Catalunya, contribució al seu estudi, el Comte d'Espanya i la Junta de Berga. És de la Patum de l'any 1838, quan els carlins manaven a Berga, mostra l'àliga portant les ales esteses, per tant aquesta àliga seria prou diferent de la d'avui; va dibuixar el Gegant Vell -que porta «ben calada» la boina carlina- i encara era ben blanc, no li havien ennegrit el color de la cara, ja que per als carlins «negre» era sinònim de liberal i per tant dolent, rival, malvat o enemic polític. De ben segur que mai els carlins no haurien posat la boina vermella a un «negre-liberal» contrari i enemic de la seva ideologia de Déu, pàtria, furs i rei. En aquest dibuix de Sagarra també es veu el tabaler; els dimonis que són meitat maces meitat plens; sant Miquel; la guita; una possible representació d'un cavallet; i molts carlins i públic a la plaça o balcons. A la façana d'una casa, hi ha una placa que diu «Plaza de Carlos V», aquesta placa és entre el balcons de cal Ros o cal advocat Sensada, i la casa dels Farguell de Maguarola, just on es posa ara l'empostissat de fusta per al tabaler. Veiem com la plaça de Sant Pere o Cremada una vegada més havia canviat de nom per qüestions polítiques. Sagarra reprodueix al llibre una dècima sobre la Patum extreta d'El Restaurador Catalán, el periòdic carlí de Berga, que la transcrivim sencera. Dècima / De Berga he vist la Patum / I em sembla que en aquest dia, / Demostrant gran al·lèrgia, / Ella dels Cristins se'n fum. / Tot se'n porta l'atenció / I si bé que tot és bo; / Mulassa, Cavalls, Gegants, / Àguila i Dimonis tants, / La Patum és lo millor.