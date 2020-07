la cultura engega

El món de la cultura ha tornat a engegar motors. L'obertura dels cinemes (Manresa, Abrera, Puigcerdà) i el retorn del teatre i la música als equipaments (Els Carlins, el Kursaal, el Konvent...) demostra fins a quin punt hi havia ganes de reprendre una activitat que al llarg de les properes setmanes s'ampliarà amb festivals a l'aire lliure (la clàssica i l'Elles a Sant Fruitós o el nou Vibra a Manresa). Música, teatre i cinema, en espais tancats o a l'exterior, continuen però amb gel hidroalcohòlic, distanciament i mascareta. I, segurament, amb més propostes de les previstes el maig, quan l'horitzó de la desescalada es mirava de lluny. Però l'enemic continua a casa i la certesa de la represa topava, ja ahir, amb el confinament del Segrià pels darrers rebrots del coronaviurs. L'únic cert és que els teatres, els cinemes, les sales o els festivals són llocs tan segurs o insegurs com les terrasses o les botigues i que la tornada de la cultura ha de servir per desestigmatitzar el sector: s'ha de ser estricte en les mesures i en el seu compliment però, com en tots els àmbits, depèn de nosaltres.