Des que el món és món que tot i tothom deu estar en perill d'extinció. Des de l'antiguitat, l'adveniment de la fi del món és un mantra que s'ha repetit d'una manera permanent fins avui, amb prediccions datades a curt, mitjà i llarg termini. Segons l'antic calendari maia, ja fa uns mesos que hauríem d'haver desaparegut del mapa, cosa que efectivament va succeir amb la seva cultura fa una pila de segles. També l'apotecari provençal Nostradamus, traspassat a causa d'un atac de gota, malaltia encara no extingida, va presagiar que el món petaria com un aglà d'aquí no gaire. De fet, hi ha qui li atribueix la predicció del coronavirus com a àngel exterminador de la humanitat. No existeix cap religió que no ens recordi a cada moment que tenim els dies comptats i, fins i tot, que estem en temps de descompte. També deu ser veritat, objectivament parlant, que mai com ara, a conseqüència del canvi climàtic i l'escalfament global, i els conflictes bèl·lics constants, cada vegada més sofisticats i mortífers, fins la vida de les formigues sembla estar abocada a l'extinció imminent. Com ho estan, segons tots els catastrofistes, el llibre de paper, el petroli, la premsa escrita, el gel dels pols, el trencalòs, les sales d'oci nocturn, les boixedes, els trens de la bruixa, el tractament de vos, els elefants marins, la llengua catalana, els caixers automàtics dels pobles, els elàstics, les cuques de llum. Faríem bé de guardar-nos del fatalisme del tot s'extingeix i deixar el pessimisme per a temps millors. Ara com ara va plovent damunt totes les estacions de França, el vent continua pentinant les branques dels arbres i cap asteriode ha col·lidit encara contra el planeta blau. En comptes d'això, el nombre de vocacions sacerdotals, en alt risc d'extinció en els darrers temps, al seminari de Solsona s'ha septuplicat, i les monges de clausura del convent de Santa Clara de Manresa no solament no s'han eclipsat, sinó que han esdevingut més virals que mai, a través del seu ball al Tik Tok, en la seva lluita diària i arremangada contra la pobresa i la fam, que malauradament mai no estan prou en risc d'extinció.