l'escola, un èxit

Un mes just després de l'obertura de les escoles, la conclusió provisional a què cal arribar és que ha estat un èxit. Certament, un mes és poc temps, però és suficient per resoldre algunes de les grans incògnites i tallar alguns dels mals auguris que sobrevolaven el sector els dies previs a la reobertura. En primer lloc, la comunitat educativa ha estat capaç de posar en marxa escoles i instituts de forma raonablement correcta. Allò que Educació no va saber o no va poder resoldre –no ha estat poca cosa– ho han resolt els professionals amb la seva empenta. Els presagis de caos absolut han fallat totalment. I en segon lloc, el nombre de contagis és significatiu i suficient per portar de corcoll alumnes, pares i comunitats educatives cada dia a uns quants llocs, efectivament, però l'afectació global és moderada. Manejable. No hi ha hagut bomba vírica. Les aules no són un espai favorable per al contagi. El balanç, per tant, és positiu. Tanmateix, moltes coses que se suposa que han d'oferir les escoles i els instituts han quedat pel camí. El curs és llarg. Si la situació es manté estable, convindria anar pensant a recuperar-les.