Els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós han aprovat aparcar els plets originats per la disconformitat del govern de Sant Fruitós respecte del planejament urbanístic que preveia un possible hotel al sector del parc tecnològic. Manresa deixa córrer aquesta possibilitat i els dos municipis queden en posició de tornar a començar de zero després d'un llarg període de desacords que no han ajudat gens a resoldre els embolics que provoca la cotitularitat d'una zona tan atractiva i complexa com el parc de l'Agulla i el seu entorn. El fet que les dues alcaldies estiguin ara en mans de dos nous batlles d'ERC, Marc Aloy i Àdria Mazcuñan, hauria d'ajudar a canviar conflicte per col·laboració. El litigi ara tancat és una derivació del frustrat Parc Central, un projecte que ha generat realitats palpables –dos edificis i les empreses que hi treballen– però que ni ha esdevingut un parc tecnològic, ni ha acabat tenint el finançament previst, ni ha anat acompanyat de la proclamada ampliació de l'Agulla. Enterrat el PTB, el sòl per a empreses continua allà, i la possibilitat d'ampliar l'Agulla, també. És el moment de tornar-s'hi a posar.