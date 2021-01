Control Live, un projecte nascut per donar resposta a la situació personal del seu fundador després de tenir un accident que ha desenvolupat una cadira de rodes motoritzada i llit hospitalari digital tot en un, s'ha endut el guardó de la quarta edició del premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial, que convoquen a Manresa l'associació de professionals sèniors Gest! i CaixaBank, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la FUB i l'EPSEM-UPC. El guardó suposa un estímul per a la iniciativa privada i per a l'emprenedoria, i pretén reforçar la capacitat de creació de riquesa i de gestió del talent de Manresa i el seu entorn. Un objectiu a perseguir per mantenir viva la flama de l'activitat empresarial en uns temps en què la situació econòmica és molt complicada i en què els ajuts a l'empresa per part de les administracions no acaben d'arribar als seus destinataris o són, simplement, insuficients. Amb tot, caldrà molt més que premis per reactivar l'entorn econòmic després d'aquest ja gairebé un any de pandèmia global. És un gra de sorra, però en calen molts més.