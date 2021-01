cup, dits i fets a berga

Els adversaris de la CUP sovint posen de manifest que, mentre al Parlament o allà on són a l'oposició, els cupaires insten amb eslògans vaporosos a fer miracles prodigiosos tant en el front nacional com en el social, allà on tenen responsabilitats municipals governen de forma perfectament convencional i sense cap resultat especial. De fet, en ajuntaments com Navàs la CUP ha demostrat que pot ser un bon partit de govern totalment normal. A Berga, el principal municipi en mans de la CUP, el problema és un altre. És un problema de falta de rigor, de descontrol i d'ineficència sostinguda. En el primer mandat es podia al·legar inexperiència i una majoria insignificant. En aquest mandat cap de les dues no és excusa. L'estil fresc de l'alcaldessa, Montse Venturós, i el seu atreviment personal ja no poden dissimular la seva tendència a incomparèixer. El cas de la residència és paradigmàtic: un grup que insta a municipalitzar-ho tot pretén ara externalitzar una residència pública, però és incapaç ni de trobar el procediment per fer-ho, i es comporta amb l'obscurantisme típic del vell caciquisme.