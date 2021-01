Després de la covid

Tres-centes persones han estat ateses durant quatre mesos per l'equip postcovid de la Fundació Althaia, que combat les seqüeles de la malaltia. El seu testimoni, fruit d'una vivència directa i d'una experiència ja prou àmplia, ens descriu la covid com una malaltia que ens desafia molt més enllà del tractament hospitalari convencional. En aquesta situació d'urgència -que es va repetint onada rere onada- la prioritat del sistema sanitari és guarir malalts i salvar vides; atendre els qui tenen símptomes, ingressar els casos graus, salvar la vida als molt greus; quan s'ha aconseguit l'objectiu, el premi és l'alta mèdica que dona llum verd per seguir amb la pròpia vida. Però és molt més complicat que tot això. La covid no només és temible perquè es contagia ràpidament i genera pneumònies letals a una part dels afectats; ho és perquè, un cop superada la malaltia, per a moltíssimes persones el camí fins a recuperar la normalitat és llarg. La Generalitat, i tots els governs, han de tenir molt present tot això. Quan la vacunació acabi amb l'estrès mèdic, quedarà molta feina per fer.