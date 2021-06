Manresa debat prendre el carrer al rei Alfons XII, que, si fos viu (amb 162 anys), seria rebesavi de Felip VI, el del discurs del 3 d’octubre, i besavi de Joan Carles, el que no ho tornaria a fer. Si castiguem els descendents blasmant a títol pòstum la memòria dels avantpassats, ja cal que ens preparem, perquè en matèria de cases reials el parentiu és una teranyina i seguir-ne els fils condueix a resultats inesperats. Potser al monarca més lloat i homenatjat pels manresans li tocaria el rebre. Anem a veure-ho.

Alfons XII és descendent del primer rei borbó d’Espanya, Felip V, el vencedor del 1714; aquell que a València pengen de cap per avall. Felip V era besnet per via francesa de Felip IV, que era fill de Felip III, i aquest de Felip II, i aquest de Carles I (Carolus V imperator, cèsar del Sacre Imperi Romà Germànic), el qual, al seu torn, va tenir per mare Joana, dita «la boja», filla de Ferran II d’Aragó, dit «el catòlic», net de Ferran d’Antequera, primer rei Trastàmara, que era fill d’Elionor d’Aragó, filla al seu torn de Pere III «el cerimoniós», que a Manresa té dedicada tota la llargària del Passeig, una estàtua a la Farola i un edifici de despatxos que havia estat hotel.

Per tant, ni que sigui força aigualida, alguna sang de Pere III corre per les venes de Felip VI, «l’enfadat», i del seu pare Joan Carles, «el campechano». És cert que aquests incorporen un percentatge d’ADN provinent d’Alfons XII força superior a l’heretat del rei medieval que concedí a Manresa el privilegi de construir la Séquia, però un rebesavi tampoc no aporta més enllà d’un setzè de la genètica.

En Pere era un peça, ni més ni menys que qualsevol rei medieval que aguantés una quants anys en el tron. Per alguna cosa li deien «el del punyalet». Després d’aixafar una revolta de nobles valencians va obligar el seu cap a beure el bronze fos de la campana que els convocava a reunió. També és cosa certa que va consolidar la Generalitat... com a reial agència tributària.

Això sí, a les auques de la Llum i de la Séquia en Pere quedava com un (bon) rei.