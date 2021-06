Enguany es compleixen 10 anys d’ençà que l’Assemblea General de les Nacions Unides va acordar designar el 15 de juny com a «Dia Mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament en la vellesa». Va ser el 19 de desembre del 2011.

Sovint ens preguntem : per a què serveixen els Dias Mundials? Doncs per sensibilitzar a la societat en general, i als governs en particular, de la problemàtica del nostre entorn. Serveixen per reflexionar i generar consciència. En aquest cas, per recordar -i condemnar- els maltractaments que pateixen les persones grans. Una xacra social. El maltractament és un problema greu que exigeix respostes contundents. Tothom mereix ser respectat però les persones grans molt més degut a la seva vulnerabilitat.

Sovint la pròpia vergonya i la impotència fan que el maltractament es continuï amagant i es consideri com un assumpte familiar i privat. Em alguns àmbits socials és un tema tabú.

Hi ha persones maltractades que se senten culpables perquè consideren que són una càrrega per a la família i per a la societat. Moltes persones maltractades es resisteixen a denunciar-ho per evitar represàlies. La seva situació de dependència els frena a denunciar als cuidadors.

El tipus de maltractament són diversos : físics, psicològics, sexuals, econòmics... A les lesions físiques cal sumar-hi les greus seqüeles psicològiques. Una vegada més, la dona és la gran perjudicada. A la vellesa -com en altres franges d’edat- les dones pateixen més maltractaments que els homes.

Les persones, com més grans, més vulnerables. L’augment de l’esperança de vida comporta també un increment de persones amb malalties degeneratives i dependents, per tant cal que des de les Institucions i governs s’hi impliquin i aportin els recursos necessaris per poder envellir dignament.

L’Organització Mundial de la Salut considera que el maltractament a les persones grans és un dels mals més ocults, més silenciats, menys estudiats i, per tant, més desconeguts i menys tractats. L’OMS estima que el 15,7% de les persones de més de 60 anys són víctimes d’abusos, tot i que el percentatge és considera més elevat ja que encara hi ha por a denunciar. L’ONU preveu que entre els anys 2021 i 2030 el nombre de persones més grans de 60 anys augmentaran un 38% i es passarà de 1.000 milions a 1.400 milions, superant el nombre de joves en el món. Actualment, l’anomenada Tercera Edat és el segment de la població que més creix .

Cal reconèixer que des de les Administracions la seva sensibilitat i compromís envers aquest problema ha augmentat. En els darrers anys, tant l’Ajuntament de Manresa com el Consell Comarcal del Bages, han organitzat campanyes i activitats diverses per conscienciar a la població. Tot i la bona feina feta, encara en queda molta per fer. És imprescindible treballar conjuntament, governants i ciutadans, en la denuncia i recerca de solucions.

Les persones d’edat avançada tenen els mateixos drets que les persones d’altres edats a poder gaudir d’una qualitat de vida digna. Fem-ho possible!