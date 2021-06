En el tema de la Covid, el pensament únic ha provocat decisions equivocades, que han beneficiat als més incapacitats, que són els insolidaris de l’extrema dreta. Hi ha hagut injustificables morts a les residències i la passivitat de les institucions contrasta amb l’agilitat per prohibir l’entrada dels fotoperiodistes als hospitals perquè no en poguessin deixar constància gràfica. El sector econòmic ha patit les conseqüències dels canvis de criteri imposats per decret i l’hostaleria n’ha estat el més afectat en l’àmbit català. Les restriccions de l’activitat econòmica han provocat la desaparició de restaurants, d’altres ho han passat malament i s’han salvat in extremis pels ERTO. Posem tres exemples: El Secret va tenir una vida efímera en un local interior de les Galeries Manresa Centre del passeig Pere III, dirigit per una parella d’emprenedors, Andrea Mora i Edgar Suárez, amb la finalitat de ser un dels millors restaurants de la ciutat. Al local nou i trencador calia sumar-hi una cuina professional avançada, bàsicament de caire mediterrani, en un marc que permetia privatitzar un menjador per a ús exclusiu, fer celebracions íntimes o sopars familiars. Quan creixia, la crisi se’l va engolir i ara hi ha una pizzeria. El restaurant Gretta Gogó, del carrer Barcelona, destaca per una treballada decoració i una cuina mediterrània de qualitat, també va passar per situacions complicades. A l’inici de la covid va posar en pràctica les mesures restrictives del Procicat al peu de la lletra, però no va servir de res, ja que a mitjan octubre van haver de tancar com tots. Cinc setmanes després van reobrir, però a mitjan desembre ja no van poder servir sopars. Al cap d’uns mesos el servei no era viable i al gener van retornar a l’ERTO. Van fer millores al restaurant, i des de fa poc han reobert. El Mesón, del carrer Vilanova, de Ramon Bonet Puig, va obrir durant la Setmana Santa del 1980, després de realitzar obres en l’edifici, que era un antic magatzem de Jaume Masachs Mas. Va ser decorat amb quadres del pintor Agustí Penadés. El 1989 després de la remodelació del local, Bonet va decidir fer-hi exposicions a iniciativa de Lluís Solernou, crític d’art, i de la seva germana, la pintora M. Rosa Bonet. A la dècada dels 90 hi van passar pintors com Francesc Domingo, Lluís Puiggros o Cristina Penadés i escultors com Xart, de l’Alt Urgell. El restaurant va ser lloc de reunió de polítics com Àngel Colom, Carod Rovira, Raimon Obiols, Anna Balletbó, Jordi Marsal, Josep Huguet, Josep Sorinas, Artur Mas, el Guti i Gerardo Iglesias, així com els alcaldes de Manresa. També havia permès als responsables del Partit Popular del Bages, encapçalats per Jaume Mira fer-hi reunions. Eren habituals, les tertúlies a la tarda del grup dels 13, que encapçalava el pintor Josep Vila Closes. L’any 2015, el restaurant va patir una baixada considerable quan es va separar de la parella, M. Ascensión Calvo, que es va fer càrrec del negoci. El va recuperar el 2019 quan ella es va jubilar. Però la crisi el va acabar d’ensorrar i ja no es va recuperar. Inviable econòmicament, Bonet el 10 de març de 2021 va renunciar-hi, per seguir la professió a La roda del Cardener. La propietària del Mesón, Roser Masachs Cervera en manté el nom, però de moment no té intenció de reobrir-lo. En tot cas, ja no serà el mateix.