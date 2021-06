La Cerdanya té a sobre una nova temporada turística d’estiu. Els indicadors del mercat immobiliari tornen a augurar una campanya a ple rendiment, amb les cases de segona residència plenes, els hotels amb setmanes al 100% d’ocupació el mes d’agost i bona part de juliol, els càmpings i cases rurals també a vessar i els restaurants empalmant els serveis per atendre la demanda. L’obertura de les restriccions als viatges, principalment per Europa, podrà restar afluència de visitants a la comarca provinents del turisme interior, segons apunten alguns analistes de la vall, però de totes maneres seran dos mesos molt semblants a la bogeria de l’any passat. La gran afluència de famílies visitants a la Cerdanya se suma a dos elements que han disparat la presència de turisme en entorns naturals. D’una banda la gran moda de les bicicletes elèctriques, que han permès per primera vegada accedir a les cotes altes de la vall a un sector d’esportistes esporàdics que amb prou feina passava del camp de golf o el passeig pel Camí de Sant Jaume, a tocar del Segre. De l’altra, l’auge evident en l’ús de les autocaravanes i les furgonetes camperitzades per part de les famílies. Les carreteres de la Cerdanya són cada vegada més plenes d’aquest tipus de vehicles els conductors de les quals busquen a última hora els millors racons pel que fa a la tranquil·litat i el paisatge per passar la nit. I amb aquest triple escenari alguns sectors de l’entorn natural de la vall semblaran aquestes pròximes setmanes l’aparcament d’una superfície comercial de l’àrea metropolitana. El refugi de Malniu, la barrera d’accés al Coll de Pendís de la vall de l’Ingla, Cap de Rec a Lles, el bosc de Fontanera de Guils, Pollineres a Aransa, l’entorn de la Feixa de Ger. Aquests espais avui solitaris seran durant quatre setmanes un niu de senderistes, ciclistes, gent de passeig o dinant, quads, motocicletes, furgonetes campers i autocaravanes. Aquesta previsió ha empès el Govern de la Generalitat a regular l’accés a alguns entorns naturals del país. La Conselleria d’Acció Climàtica ha establert restriccions en l’accés als parcs naturals del Cap de Creus, les Capçaleres del Ter i del Freser, Cadí Moixeró, Alt Pirineu i el del Delta de l’Ebre. Es tracta d’una mesura per sortir del pas aquest estiu. En paral·lel ja s’ha iniciat als ajuntaments de la Cerdanya el debat sobre mesures pròpies de restricció de pas. Aquest és el debat necessari a la vall. Garantir el dret a tothom a gaudir del seu patrimoni natural amb equilibri, sense posar-lo en risc per la creixent massificació.