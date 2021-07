Berga compleix avui cinc mesos justos amb una alcaldia provisional a mans del primer tinent d’alcalde, Ivan Sánchez. L’alcaldessa, Montse Venturós, va rebre la baixa mèdica el dia 3 de febrer i, des de llavors, Sánchez ostenta la màxima responsabilitat municipal amb la mateixa dedicació de mitja jornada que tenia. Naturalment, Montse Venturós, el compromís de la qual amb la ciutat i amb el país està demostrat i absolutament fora de dubte, té tot el dret a gaudir d’una baixa mèdica el temps que ho necessiti per tenir cura de la seva salut, però ser alcaldessa comporta responsabilitats que no poden ser obviades. Una absència llarga exigeix una mínima explicació pública oficial per sentit institucional i respecte al càrrec, explicació que no té per què ser invasiva de la pròpia privacitat; i també exigeix mesures organitzatives per tal que la ciutat, una capital de comarca, no estigui mancada de forma indefinida del lideratge que necessita. Les mesures a prendre les ha de decidir la CUP, i poden ser molt diverses, amb Montse Venturós o sense, però fer com si no passés res i deixar la ciutat en la incertesa sense ni un càlcul de quant temps pot durar no és una opció responsable.