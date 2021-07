Rosa Vestit i David Alquézar s’estrenen com a delegats territorials de la Generalitat a la Catalunya Central i al Penedès. El càrrec en si ha tingut més expectatives que atribucions reals i el desplegament de la Generalitat ni ha estat complet ni cap dels governs que hi ha hagut fins ara al Palau de la Generalitat ha tingut la voluntat de concebre’l com un govern al territori. La majoria dels departaments hi han descentralitzat alguns serveis i el delegat ha esdevingut una figura de relació entre Generalitat i territori sense gaires atribucions més i sense entrar en la dinàmica de cada delegació de departament. Difícilment es resoldrà aquesta situació, ni depèn de Vestit i Alquézar. No està a les seves mans. El que sí que poden fer, però, és treballar, de manera coordinada, per resoldre els conflictes interveguerials que hi ha. Per definir com es vol articular l’Alta Segarra, ara a la comarca de l’Anoia i a la vegueria de la Catalunya Central, com es creen serveis al Penedès i es treuen de la Catalunya Central (Salut i Ensenyament, per exemple, depenen de Catalunya Central) i amb quina determinació s’afronta la construcció de la nova seu del Govern a Manresa.