La Patum fa temps que reclama tenir un finançament de festa gran, perquè el fet d’haver esdevingut una de les grans trobades del calendari festiu de Catalunya genera unes obligacions organitzatives que depassen el sentit primigeni de la sortida de la comparseria i l’esclat de foc. La Patum, a més a més, ha estat declarada patrimoni immaterial de la humanitat i aquest títol internacional, que atorga la Unesco estudiant les propostes que els fan els estats, concedeix més relleu a la celebració, però alhora obliga a complir amb determinats requisits, tant en l’organització anual com en la conservació de l’essència festiva i del material que n’és protagonista. Aquest dimecres, representants de tots els partits polítics amb grup municipal van anar a veure la delegada del Govern de l’Estat, Teresa Cunillera, per exposar-li la necessitat de tenir ajuts extres i expressar-li la voluntat de continuar mantenint la festa com a patrimoni immaterial de la humanitat. Seria important que l’administració de l’Estat fes aportacions, de la mateixa manera que la Generalitat hauria de trobar més generositat. I si entre tos s’hi poden involucrar més espònsors, encara serà millor.