La Plataforma dels Aliments de la Fundació Santa Clara de Manresa atén més de 7.800 persones, la gran majoria de la ciutat. La xifra de població de Manresa s’apropa a les 80.000 persones. Un 10%, pràcticament, doncs, tenen dificultats per arribar a final de mes i han de demanar aliments a la plataforma. Un 10% és una bestiesa de gent. Un col·lectiu ampli que no té recursos per portar un plat calent a taula, i això vol dir que no només cal posar-los a la casella dels pobres, sinó que cal tenir en compte que entre els pobres (s’hauria de veure quin és el percentatge real a la ciutat) encara n’hi ha una part, aquest grup, que són molt pobres. La tasca de suport de la Fundació Santa Clara, des de sor Lucía, que n’és la cara visible i ànima, fins al darrers dels col·laboradors, és encomiable. A la ciutat i a la seva ciutadania li cal obrir una reflexió definitiva per afrontar els canvis que calguin per canviar la situació, per fer que a Manresa hi hagi oportunitats per al conjunt dels 80.000 habitants. No és que no es faci res en aquest sentit, simplement que la corrua de bosses que marxen del Bancs dels Aliments ens ha de fer enrogir.