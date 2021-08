Les xifres de la crisi sanitària són detallades cada dia en tota mena de suports informatius, però en paral·lel a l’evolució de les diferents onades d’infectats, ingressats o morts, hi ha una línia numèrica menys visible que és el de la crisi social. I el problema d’aquestes xifres és que no pugen i baixen ràpidament en onades, sinó que tendeixen només a pujar des que va començar la pandèmia. A Manresa, el nombre de famílies ateses per Serveis Socials des que va començar la crisi de la covid s’ha incrementat un 65% i ha passat a ser d’unes 800 al mes de mitjana. El nombre de persones individuals ateses durant el 2020 va ser de 15.000 i enguany superarà els 16.000. Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa ha fet un gran esforç per respondre a aquesta allau amb un increment molt petit del pressupost, que el 2020 va ser de 4.6 milions, només 300.000 euros més que l’any anterior. Poder respondre a la demanda és imprescindible per no trencar aquesta societat i, per tant, l’Ajuntament haurà de fer el necessari per mantenir aquest nivell de resposta, exercint el control exigible per evitar l’abús oportunista. Hi ha crisi per dies, i el repte es mantindrà.