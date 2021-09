La Nit de l’Esportista de Manresa arriba a la cinquantena edició. És l’homenatge més global de la ciutat als seus esportistes, i durant aquest més de mig segle de celebracions (més de cinquanta anys perquè el 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia) n’han desfilat molts per recollir el guardó. És una festa que es va iniciar vinculada a l’esport a La Salle, seguint l’exemple d’altres municipis que havien començat a fer reconeixements similars, i que després ha sabut mantenir l’Ajuntament de Manresa. Els reconeixements destaquen de manera significativa els valors dels guanyadors, però especialment l’esforç previ imprescindible per poder ser el millor. I aquest aplaudiment se sent en un espai on el públic són altres esportistes, directius, arbitres... El mateix món de l’esport. Manresa recorda cada any la fortalesa dels valors de la pràctica esportiva i de la competició entesa com una superació personal i col·lectiva permanent. I, a més a més, en aquests 50 anys, la ciutat ha tingut molts esportistes d’èxit, d’altíssim nivell, que han donat encara més relleu a aquesta cita anual imprescindible.