Al vídeo oficial de la bellíssima cançó «A la ciutat» del cantautor Caïm Riba, composada durant el passat confinament, no només s’hi pot sentir una música meravellosa i veure una extraordinària ballarina dansant entre imatges d’animals, de flors, d’arbres i d’avions, sinó que, a més a més, es pot escoltar una lletra amb un profund contingut ecologista, sota l’impacte de passejar per la ciutat de Barcelona quan encara era buida i tranquil·la, en què s’hi diuen coses tan suggestives com aquestes:

«A la ciutat / Ja no hi ha fums, Ja no hi ha fums, / I s’escolta un piu-piu harmoniós / I l’aire és net, i l’aire és net. / Ressonen els pulmons / que s’omplen d’emocions / i al cel ja no hi ha avions / només lloros i coloms / i aquesta calma ens convida a pensar».

O bé, quan ens aconsella sobre la necessitat de canviar el nostre mode de vida, basat en una societat eminentment consumista, amb frases tan incitadores i motivadores com aquestes:

«La situació ha canviat / Toc d’alerta per la humanitat / El ritme ha de cedir / I aquí tots hi tenim molt a dir / Ara hem de canviar el pas / Ara hem de canviar el pas».

Tot un missatge profundament ecologista –ben premonitori!– que, amb una mica d’imaginació i de bona fe, es podria interpretar com un cant en contra de l’ampliació de l’aeroport de El Prat i en favor del manteniment de l’espai protegit de La Ricarda.

Realment, aquesta cançó és tota una excel·lent premonició de la lluita que s’apropa, cada vegada més!, en defensa del nostre medi ambient i d’una vida saludable lliure de fums, de sorolls i –ai!– també d’avions i de cotxes. Bravo, Caïm Riba!