Montserrat té des d’ahir un nou abat. No és un esdeveniment menor. Montserrat és un símbol del país. És important que no s’hi repeteixin els escàndols que sovint sacsegen i avergonyeixen l’Església, que la part empresarial tingui una gestió ordenada, que l’espai turístic sigui ben portat i que tots els qui hi acuden - dos milions l’any en circumstàncies normals- s’emportin la impressió que Montserrat representa el país perquè té la dignitat i la qualitat per fer-ho. L’elegit és Manel Gasch, de 51 anys, jove per al que és habitual en els càrrecs importants de l’Església, i ha estat fins ara el responsable econòmic del monestir. Se’l té per una persona doctrinalment ortodoxa i el fet que hagi estat l’home dels diners li pressuposa un coneixement profund de la part més prosaica i terrenal del monestir. Hereta un complex al qual el predecessor, Josep Maria Soler, va fer una considerable endreça modernitzadora, però que ha anat perdent el caràcter de punt de referència per als creients catalans de sensibilitat més avançada. Gasch té el repte de fer de Montserrat un actiu sense taca del qual tot el país, creients i no creients, es pugui sentir encara més orgullós.