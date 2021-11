Que lluny i irreal es deu veure la Cerdanya des del despatx de París on un ministre decideix mantenir tancats al trànsit els passos frontereres secundaris. Aquest mes de novembre l’estat francès ha decidit prolongar el tall del trànsit a les carreteres secundàries que uneixen l’Alta i la Baixa Cerdanya entre Age, a Puigcerdà, i Palau i entre la capital cerdana i la Tor de Carol pel camí de la Vinyola. En aquests punts els blocs de formigó continuaran, doncs, impedint el pas dels vehicles entre els dos estats per, segons han argumentat les autoritats franceses, impedir el pas d’immigració irregular i controlar el fluxe de possibles terroristes. Be, tot això en vehicle, perquè tant uns com d’altres poden passar la frontera a peu o en bicicleta tal com continuen fent els veïns d’un i altre costat cada tarda a l’hora de passejar. La pròrroga del tall ha molestat l’Ajuntament de Puigcerdà, el govern del qual ha anunciat que demanarà a la Prefectura que contempli els dos passos com a vies de circulació estrictament local i retiri els blocs de formigó. Mentrestant, algú ja s’ha pres la molèstia de retirar els que tallen la carretera entre Age i Palau. Ha de ser algú amb un vehicle pesant, com ara el pagès del prat contigu a la frontera que pateix les trepitjades dels conductors que no volen fer mitja volta. Ningú té dubtes, però, que la gendarmeria tornarà a posar els blocs de formigó de seguida. I així ramaders, gendarmes i autoritats continuaran jugant al gat i la rata fins, de moment, el mes d’abril, quan expira la nova pròrroga del tall. La prohibició de passar per la Vinyola i Palau per creuar entre la Baixa i l’Alta Cerdanya comporta de retruc un augment de la circulació de vehicles al punt fronterer ‘oficial’ entre la Guingueta d’Ix i Puigcerdà, tant per la carretera del Pont Internacional com per la de Llívia. L’augment de trànsit no genera grans complicacions entre setmana, però sí que ho fa quan a un i altre costat de la línia arriba la colònia de segons residents. Quan això passa i la població de la vall es triplica, tal com passarà en la imminent temporada de neu i el pont de desembre que ja es preveu massiu una altra vegada, el pas fronterer de Puigcerdà es converteix en un embut. Tothom ha de passar pel mateix punt, per la mateixa rotonda i pel mateix accés a la capital cerdana. Si, a sobre, les condicions meteorològiques compliquen el trànsit, el col·lapse es preveu considerable. Temps de quedar-se a casa o gaudir de la vall amb la bicicleta que permet fer de la Cerdanya una veritable i unitària realitat territorial.