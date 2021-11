El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de validar que es demani certificat de vacunació per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències, tal com havia proposat la Generalitat. Al País Basc, els magistrats del tribunal equivalent van considerar que el dret a entrar a un bar no admet limitacions en el context actual de represa de la pandèmia, però els de Catalunya, afortunadament per als catalans, han determinat que no, que no és tan sagrat entrar a un bar com protegir la salut dels ciutadans i que sí que es poden establir limitacions. Entra en vigor, per tant, un instrument que, en una societat amb un elevat nivell de vacunació, pot permetre frenar l’expansió de la sisena onada. Tanmateix, no serà suficient. L’experiència de països com Holanda o Dinamarca ens diu que, per molt que la vacuna aturi els casos greus i limiti les morts, tornarem a tenir un hivern complicat. Als llocs de concurrència pública, des de restaurants fins a estadis, caldrà garantir un mínim de distància entre usuaris i limitar la interacció. Limitar el contacte mentre circuli el virus serà l’única manera de poder-hi conviure sense els temibles confinaments.