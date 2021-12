És una bona idea parar la mà en la negociació d’un acord (en aquest cas la possibilitat d’aprovar el pressupost de l’Estat per al 2022). És el que ha fet ERC en el moment d’incloure una petició d’ajut per a la recuperació econòmica dels pobles que han perdut la mineria de la potassa. Tancar la mina a Sallent i Balsareny ha estat una patacada, segur, per a aquestes poblacions, que, sobretot la primera, ja tenia una tendència demogràfica de descens continuat que indica que no passa pels seus millors anys. Segurament que seria productiu que tenir aquests diners que es demanen sense una concreció molt definida s’utilitzessin per reindustrialitzar, per implantar empreses d’alta tecnologia que puguin aportar valor afegir a la zona. De moment, però, segons la minsa informació publicada, la proposta d’ERC és poc més que una idea. I té molt de carta que ha ensenyat una de les parts que han arribat al final de la partida buscant una resposta del seu contrincant, que molt possiblement no vagi en la mateixa direcció. Caldrà veure fins a quin punt ERC creu en aquesta necessitat d’invertir i fins a quin moment ho aguanta a la taula de negociació.