Ja són gairebé dos anys de pandèmia, amb una evolució del contagi poblacional que sembla una dutxa escocesa, ara un bon raig d’aigua freda i després un raig d’aigua calenta, i a veure-les venir. Bé, això darrer no és ben veritat, ja que les mesures de protecció individual les fa la majoria de la població, i en mesures de prevenció amb relació a prevenir el contagi de la població, com les vacunes, es fa una bona feina.

No cal badar amb relació a les conseqüències per a la salut mental de les persones a causa d’aquesta situació perllongada; mai s’havia parlat tant de la salut mental, en tots els àmbits, polítics, mitjans de comunicació, professionals sanitaris i en les converses socials. I aquesta setmana TV3 dedica La Marató d’enguany a les malalties mentals. No fos cas que ens embafem, i que consti que és totalment oportú que, enguany, La Marató estigui dedicada a la salut mental.

Un matís important, els anys 2000 i 2008 el títol era Malalties Mentals, enguany és la Salut Mental i, en l’explicació, es parla de problemes de salut mental. Matís per tenir en compte, ja que, no tot patiment és malaltia; moltes vegades és un procés d’adaptació a situacions d’estrès, un estat d’alerta per manegar situacions adverses. Posar l’accent en la salut mental hi dona una perspectiva més positiva i de sensibilització de la població. Ningú està vacunat per no patir una malaltia mental. Identificar factors de protecció és altament necessari, siguin factors personals, laborals i socials.

En les dues maratons anteriors, en total es van dedicar 1.265.261 euros a projectes de recerca en salut mental. 53 projectes l’any 2000 i 25 l’any 2008. I ara és quan ploro, de tots els projectes finançats, només el 15% d’ells estaven relacionats amb aspectes que podríem anomenar psicosocials i, entre ells, només dos relacionats amb consum de substàncies. Si l’estigma és prou clar en relació amb la salut mental, doncs què dir de les addiccions, pràcticament invisibles, almenys en els projectes finançats. Un motiu més per anomenar els recursos com Salut Mental i Addiccions, encara que aquestes estiguin incloses en la classificació de les malalties, necessiten una consideració especial, el 12% de la població fa un consum excessiu d’alcohol, i oblidem el cànnabis i la cocaïna? Per altra part, ens omplim la boca d’esmentar els factors psicosocials, i la recerca no l’acompanya. No tinc clar si per falta de projectes o per un biaix cap a l’estudi dels factors genètics, dels receptors neuronals, de la neuroimatge, i dels fàrmacs.

Aquest biaix, més biològic, és totalment necessari pel que fa a les malalties més greus i discapacitats, psicosi, depressió major psicòtica, trastorns obsessius... malgrat que no és del tot útil pel que fa a l’ansietat o situacions de defalliment mental per situacions adverses continuades. Un aspecte vital per situar la resiliència de la societat com a focus d’atenció. Les maratons són llargues i necessiten, en aquest cas, que es mantinguin cada dia de l’any. Bona Marató!