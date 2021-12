No és la primera vegada que el papa és qualificat de marxista, comunista o peronista. Ho hem vist darrerament amb motiu de la trobada de Francesc amb la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, quan la Sra. Macarena Puentes, Secretària de Comunicació del PP de Madrid, ha definit aquest encontre de «cimera comunista».

Fa uns anys el papa Francesc ja va ser anomenat marxista per diversos sectors de l’ultraconservadurisme nord-americà. I és que en una entrevista al diari italià, La Stampa, el 15 de desembre de 2013, el papa Francesc va denunciar la teoria del «vessament», segons la qual el creixement econòmic, afavorit per la llibertat de mercat, provocaria per sí mateix una major equitat i inclusió social en el món. Aquesta teoria (denunciada pel papa) ens prometia que quan el «got» s’omplís i estigués ben ple, la riquesa es vessaria, i d’aquesta manera els pobres se’n beneficiarien. Però en canvi, com va dir el papa, «quan el got està ple, per art de màgia creix, i d’aquesta manera mai no es vessa ni tampoc no hi ha res per als pobres».

Per això Francesc, amb aquesta reflexió, va escandalitzar els lobys ultraconservadors. De fet, les declaracions de la Sra. Macarena Puentes sobre la «cimera comunista», només són la punta de l’iceberg del que pensen les dretes espanyoles sobre el papa.

Amb la idea recollida a l’exhortació Evangelii gaudium que el nostre sistema econòmic «mata», el papa posava el dit a la nafra i per això les paraules del papa produeixin coïssor, i molt, a les dretes neoliberals, que el qualifiquen de marxista o comunista.

I és que a l’exhortació Evangelii gaudium, el papa denuncia «el fetitxisme del diner i la dictadura de l’economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà» (55), model que defensa la dreta. Pel contrari, el papa proclama un principi evident que no agrada a la dreta: «El diner ha de servir, no governar» (58).

Francesc és un papa marxista? El papa Francesc és un regal de Déu per a l’Església i per al món per la seva valentia, la seva audàcia i el seu compromís a favor dels pobres. Que prengui nota la Sra. Macarena Puentes i els seus companys de partit, així com els altres polítics que tenim. Perquè és evident que el papa dirà el que cregui convenient dir, sense que canviï d’opinió per por a les critiques que pugui rebre de les dretes neoliberals. I és que les declaracions de la Sra. Macarena Puentes mostren l’odi de la dreta política i mediàtica envers el papa Francesc. Per això el periodista Vicenç Lozano deia que «hi ha una autèntica oposició molt ben organitzada contra el papa Francesc».

Els nacionalistes espanyols que han qualificat el papa de comunista, no volen veure que Francesc és un home de Déu, a qui no l’importen les etiquetes i que, com el Baptista, denuncia la hipocresia, l’orgull i l’economia que mata els més dèbils de la societat. Per això la dreta nacionalista espanyola es troba incòmoda amb un papa lliure, que no pot controlar.