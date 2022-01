Rebotats. Ens hem acostumat tant a la pandèmia que si un dia s’acaba no ens ho creurem i continuarem trobant motius per estar indignadíssims.

Mandra. Moltes queixes per la «descoordinació» contra la covid procedeixen de mitjans de comunicació espanyols que no poden elaborar notícies vàlides per a tot el territori. Centralistes per mandra.

Foutre. Proximitats idiomàtiques: per anunciar que farà la vida impossible als no vacunats, el president francès Emmanuel Macron diu que els vol «emmerder».

Emèrit. Joan Carles I va complir ahir 84 anys a Abu Dabi. Cada dia que passa augmenta la possibilitat estadística que torni en un avió medicalitzat només per morir a Madrid, o en una caixa.

CC. El nou partit de la igualadina Àngels Chacón es dirà Centrem Catalunya. Durà les sigles CC? Van ser les de Centristes de Catalunya, la sucursal catalana d’Adolfo Suárez, i dels catòlics catalanistes de Jordi Pujol als anys seixanta.

Clima. Onada d’incendis forestals a Colorado (EUA) a principis de gener: a veure qui nega el canvi climàtic. Però arriba a Catalunya una onada de fred i els negacionistes diuen: ho veus, ho veus?

Higiènic. Un país seriós és aquell on es fabriquen rotlles de paper de vàter que quan tibes l’extrem es parteix per la primera línia de perforacions, com ha de ser.

Consell. Warren Buffett aconsella no invertir en negocis que no entenguis com funcionen, però molts dels qui alimenten l’expansió de les criptomonedes no li fan gaire cas.

Dreta. Cayetana Álvarez de Toledo: «la destrucció no porta a la reagrupació». Però Casado no busca reagrupar sinó devorar, i que els d’Arrimadas no tinguin enlloc més on anar. I si els vots se’n van a Vox?

Immaculats. La història les religions és plena d’inquisidors que atribueixen totes les desgràcies a la manca de fe i prescriuen foguera per als cagadubtes. En política també hi ha il·luminats d’aquesta mena.