Arriba el metavers. Es tracta d’un univers en el qual viure una experiència immersiva i multisensorial mitjançant la realitat virtual, tipus Second Life però millor. Es tracta d’arribar a casa, posar-se les xancletes o les sabatilles supergastades i les caríssimes ulleres compactes de darrera generació per poder obrir la porta a l’altra realitat a la carta que haguem seleccionat.

Una realitat que serà més real en la mesura que es disposi de més diners per adquirir millors programes i equip. A dintre hi haurà publicitat i l’avatar podrà comprar productes i gastar tot el que vulgui. Òbviament també hi haurà espai per a la llibertat individual i que sigui la perícia de l’usuari el que li permeti prosperar dintre del metavers i fer-se metamilionari folrat de divises útils únicament en aquest context immersiu (tot i que també hi haurà algun cas d’usuari autoritzat a traslladar guanys a la vida real perquè serveixi d’estímul comercialitzador). I a veure qui posa pegues a això perquè la loteria és més vella que l’anar a peu i continua de rabiosa actualitat.

O sigui, el metavers seria un univers més del multivers.

Si el multivers és el conjunt dels universos existents, el metavers seria l’univers de Zuckerberg. Aquesta paraula, que ha estat un dels termes clau del darrer any, designa un món virtual que ho revolucionarà tot, que canviarà la forma de relacionar-nos i que constituirà una xarxa mundial d’imbricació mutifuncional com mai abans s’havia vist. Però, compte!, perquè tot això és el que es deia de Facebook fa no gaires anys. Abans que es considerés una xarxa social obsoleta només apta per a boomers que cerquen desesperadament el seu lloc a l’avui i el demà digital.

Per entendre’ns, els boomers són els fills dels que utilitzen whatsapp per enviar cada matí imatges de poms de flors i postals d’animals desitjant a les amistats una bona jornada. Així que si volen un lloc a l’avui i el demà digital han d’anar cagant llets a reservar cadira en aquesta evolució d’Internet que promet tot el que va incomplir Facebook (i no diu res de la propaganda teledirigida que va permetre a Trump guanyar les eleccions ni les fortunes que han sorgit de les dades dels innocents usuaris). Obriu una nova pestanya, teclegeu Facebook i observeu com Meta Platforms apareix més visible i amb cos de lletra més gran que Facebook. Arriba el metavers i ens ho passarem d’allò més bé matant els versos de veritat mentre juguem.