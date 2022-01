Volem llibertat perquè l’institut Lacetània de Manresa i tota la resta de centres puguin continuar fent les seves classes en català, sense que cap jutge de la metròpoli no els obligui a impartir-ne en llengües foranes. Llibertat, perquè cap família no té dret a imposar per la força, a tots els alumnes, una llengua que no és la pròpia del nostre país.

Volem viure en llibertat, que és la capacitat de les persones per a actuar amb voluntat pròpia, ja que els catalans ens mereixem que Catalunya esdevingui un Estat independent i puguem prendre les nostres pròpies decisions, sense ingerències externes que vagin en contra dels nostres interessos econòmics, polítics i socials. La llibertat l’adquirim en néixer, és la naturalesa de l’ésser humà. Llibertat, perquè com deia el cantant Albano Carrisi: «... a quants n’has fet plorar, i sense tu, quanta solitudine! Fins que viure tindrà un sentit, jo viuré per tenir-te».

Llibertat econòmica, perquè els catalans no ens mereixem patir una pressió fiscal que escanya la nostra economia. Llibertat per a eliminar l’impost sobre successions i donacions, cosa que penalitza l’esforç i no incentiva l’estalvi, i una nació descapitalitzada és una nació desvertebrada.

Llibertat perquè els joves catalans no s’hagin de veure forçats a anar-se’n a l’estranger per tenir un futur digne. Però també volem viure en llibertat com a individus que som, perquè els catalans no ens mereixem patir unes restriccions que redueixen la nostra llibertat de moviments i limiten el creixement econòmic dels sectors més afectats per la pandèmia.

Llibertat, ja que coartant-la emparant-se en l’ús d’un certificat que no diu si es té el virus o no, no ha aconseguit l’efecte que pretenia. El passaport ha resultat ser un element contraproduent per la falsa seguretat que implica i veiem com els contagis, en comptes de reduir-se, s’han disparat!

Llibertat, perquè cap persona no en discrimini una altra per raons de sexe, religió, origen o estat de salut. Llibertat també per al millor tenista del món, Novak Djokovic, car tenia tot el dret del món a jugar sense ser exclòs de la competició per criteris polítics.

Llibertat per tots els represaliats del procés i per Valtònyc, vist que, malgrat el mal gust de les seves cançons, té tot el dret a fer-les emparant-se en la llibertat d’opinió expressada en l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Llibertat per a conèixer tota la veritat pel que fa als atemptats islamistes del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. Necessitem posar llum a la foscor i exigir responsabilitats, sobretot ara que hem vist les afirmacions en seu judicial del comissari Villarejo.

Llibertat, perquè ens mereixem sentir-nos segurs a casa nostra sense por de patir robatoris, ni okupacions ni delinqüència. Llibertat per a poder aparcar sense patir una de les zones blaves més cares de l’Estat, o per a poder conduir per una autopista lliure de peatges i així evitar els accidents que provoca la C-55. Per a un 2022 amb llibertat, amb homes i dones lliures en una Catalunya lliure.