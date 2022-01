Les ratlles i franges grogues que l’Ajuntament de Manresa -entre d’altres- ha pintat als carrers per tal que els vianants tinguin més espai interpersonal són acceptades de forma general per les persones consultades per aquest diari, amb el benentès que han de ser temporals. Hi ha acord que caldrà treure-les. La qüestió és: quan les treguin, què? Quan les treguin -el coneixement acumulat demostra que l’aportació que fan a la reducció dels contagis és mínima, potser fins i tot negligible en la majoria de llocs- s’hauran fet experiments molt valuosos que hauran permès saber com adaptar millor la relació entre voreres, calçades, vehicles i vianants en l’espai públic. Ajuntaments com el de Manresa haurien de treure rendiment d’aquest coneixement. Partint d’un fet previ: Manresa és una ciutat plena de voreres lamentables, molt més que les de ciutats comparables que ja fa anys que van desplegar ofensives importants per donar una condició digna a un element urbà que contribueix moltíssim a la comoditat dels vianants i a l’aparença general de la ciutat. A Manresa està per fer, com tantes altres coses. Quan treguin el groc podria ser un bon moment.