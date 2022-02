El Govern de Catalunya ha aprovat que enguany, el 2022, sigui l’Any de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya inspirat i pagat pel mecenes Rafael Patxot per commemorar els 100 anys del seu inici i de l’Ateneu Barcelonès pels 150 anys de la seva fundació. Aquestes dues importants institucions catalanes tenen una notable presència berguedana. En una de les fitxes del Cançoner de la carpeta 146, partitura 396, volum 14, pàgina 279, hi ha recollida la música i una lletra de l’antic, i quasi oblidat, Ball de Bastons de la Patum de Berga, i diu: «Si voleu que’n balli / El ball de bastons / Han de ser vuit homes / I setze bastons», qui va donar aquesta informació fou en Ramon Espelt Cunill, de seixanta anys, un bover fill de Berga on havia vist i après la tornada del ball, i que aleshores era veí de la casa dita Costa de Cavalleria del terme de Santa Maria de Merlès. La data de la informació és del 26 de juliol de l’any 1931. També hi ha al Cançoner una bona col·lecció de partitures patumaires, de les quals encara ara es toquen per Corpus. A la Revista Musical Catalana de l’Orfeó Català núm. 375 hi ha un article on explica que entre els documents de l’Obra del Cançoner Popular surt un treball de la Patum de Francesc Pujol. Es pot consultar el Cançoner a la Biblioteca de Montserrat o a la biblioteca de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, que tenen molta documentació del Cançoner fotocopiada i classificada. Aquesta biblioteca és a Salvador Seguí, 1-9, edifici de la Filmoteca de Barcelona.

L’Ateneu Barcelonès sempre ha tingut una important presència berguedana. El més important polític de Berga del segle XX, l’advocat Pere Comas i Calvet, va ser vocal de la seva junta. Els intel·lectuals berguedans Ramon Vinyes, Àngel Pons de Ràdio Barcelona, Elena Jordi i el poeta i actor de Borredà Ramon Tor... segur que hi feren llargues estades i bones tertúlies. L’editor berguedà, Jaume Huch, solia fer les presentacions dels seus llibres a l’Ateneu. Diversos són els actes de difusió patumaire que s’hi han fet. Només en destacaré un, la presentació de l’audiovisual Sons de Patum dels berguedans Jordi Boixader i Jordi Millán. en què el músic Sergi Cuenca va fer un exquisit concert de música de Patum a piano. Però si voleu copsar la importància de l’Ateneu us recomano que feu una consulta al seu catàleg bibliogràfic http://cataleg.ateneubcn.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl. La biblioteca de l’Ateneu és la més important de les privades de Catalunya. Veureu la quantitat de llibres, revistes, manuscrits... opuscles que hi ha, on s’hi pot estudiar qualsevol matèria, i evidentment també tot el que fa referència a Berga i comarca.