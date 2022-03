Aquest podria ser el lema del missatge del papa Francesc per a la Quaresma d’aquest 2022, que comença avui, 2 de març, Dimecres de Cendra. També podria ser un fragment d’un sermó d’algun dels Pares de l’Església dels primers segles del cristianisme (com Sant Cebrià, Sant Joan Crisòstom o Sant Ciril de Jerusalem) per exhortar els cristians a tornar a Déu. Però en realitat aquestes paraules corresponen a les declaracions que l’entrenador del Barça va fer el 12 de desembre passat. Xavi Hernàndez, decebut amb l’empat (dos a dos) contra l’Osasuna al camp del Sadar, quan els jugadors culers tenien el triomf a tocar, deia: «Hem de millorar tantes coses». I afegia encara: «Tots ens hem de posar les piles». I el 20 de novembre, en el partit Barça Espanyol, Xavi Hernàndez tornava a insistir: «Hem de millorar moltes coses», malgrat l’1 a 0 a favor del Barça. I és que, com deia l’entrenador culer, millorar les coses, canviar de dinàmica i fer que els jugadors es posin les piles, ajudarà el Barça a guanyar títols.

Des que és al davant de l’equip, l’entrenador culer, exigent (com ho ha de ser un bon tècnic), ha repetit diverses vegades que el Barça ha de «canviar de dinàmica» per tal de guanyar els partits. És això precisament el que ens proposa la Quaresma: millorar les coses que s’hagin de millorar, canviar de dinàmica i posar-nos les piles.

Al capítol 49 de la Regla Benedictina, el pare dels monjos vol que la vida al monestir sigui «en tot temps, a una observança quaresmal», encara que Sant Benet reconeix que no sempre és així i per això demana als monjos (com l’entrenador del Barça als jugadors), millorar les coses, canviar de dinàmica i posar-nos les piles. Per aquesta raó, a l’inici del temps de preparació per a la Pasqua, Sant Benet convida els monjos «a guardar la pròpia vida amb tota la puresa, aquests dies de quaresma», i «esborrar, aquests dies sants, totes les negligències dels altres temps» (RB 49).

En aquest temps propici que és la Quaresma, l’Església ens convida a revisar la pròpia vida i a preparar-nos per a la Pasqua, millorant el que no fem bé i per tant, canviant de dinàmica, com demanava l’entrenador del Barça a l’equip. La Quaresma és un temps de gràcia per tornar a Déu. Un temps per posar-nos les piles i per fer camí cap al Senyor, que ens abraça i ens acull amb tendresa i amb joia. I és que, com diu l’arquebisbe Joan Enric Vives, d’Urgell, «podem millorar, canviar, convertir-nos, recomençar».

No crec que Xavi Hernàndez hagi llegit la Regla Benedictina. Però el seu consell als jugadors del Barça de millorar tantes coses, de canviar de dinàmica i de posar-se les piles, està en la línia del que Sant Benet demana als monjos en el capítol 49 de la seva Regla.

Per això, «millorar les coses» i «posar-se les piles» és, certament, un bon consell perquè els jugadors del Barça puguin guanyar els partits. Però és també un bon programa de vida per a aquesta Quaresma que avui, Dimecres de Cendra, comencem.