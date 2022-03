L a Galeria de Manresans Il·lustres fa honor a la literalitat del seu nom. Efectivament, els il·lustres són manresans. Només hi ha una manresana, la Mare Serafina. El ple municipal aprovarà ara la incorporació d’una segona dona, Maria Matilde Almendros, dins els actes que commemoraran el centenari del naixement de l’artista per iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català de la Dona, i amb la col·laboració de Ràdio Manresa i del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central. Es donarà valor a una dona que va assolir nivells de popularitat altíssims. Als anys quaranta i cinquanta, la ràdio tenia una penetració social extraordinària, i Ràdio Manresa era una veu molt present a la ciutat. Allà va trobar la seva primera gran plataforma Maria Matilde Almendros, una dona amb un talent natural que ràpidament va fer carrera al sector i que va esdevenir una estrella tant a Radio Nacional com al teatre i la televisió. Va ser pionera en l’ús del català a les ones, i forma part de la memòria d’una manresanitat que el canvi generacional està deixant enrere i de la qual ella era una representant estimada i singular. És molt pertinent que se la valori i se’n fixi el record.