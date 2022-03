No tinc cap classificació de categoria humana per encabir la comandant Estíbaliz Palma (i totes les que pensen com ella) capaç de dir perquè ho té al cor i a la ment integrat, que a algunes dones «ja els agradaria que les violés un antiavalots». Potser no sap què és una violació o dels homes valora principalment el físic...

Però oh casualitat, és la màxima autoritat de la Policia Nacional de la província de Pontevedra. Horrorós ser com ella i com qui li ha fet confiança per donar-li aquest càrrec. I com qui ha permès que algú tan inepte li pogués fer confiança i com qui...

El cor em fa mal i no vull compartir ni gènere amb aquesta energúmena. I no és que ella estigui posseïda pel dimoni, però quina paraula li posaríeu a una dona tan dolenta i curta de mires, de mal cor, ignorant de paraules tan valuoses com sororitat, fraternitat, comprensió, estimació...? Infame, sense ser tan despectiu, també li escau.

Avui parlo, amb dolor, d’una dona que no estima ni valora les seves congèneres. Voleu cosa pitjor? Hi aniríeu a fer un cafè? Jo no... si no fos per poder ajudar-la per agafar ànims de penediment i propòsit d’esmena.

El conflicte no acaba aquí: hi ha molts espanyols que tot el que vagi contra Catalunya, a fer mal en totes les seves possibles variants, els resulta gratament gratificant. I fins i tot els impel·leix a votar els partits que en fan bandera. Sí, d’això d’anar contra Catalunya. I tant els fa que vagi contra els seus drets. Sí va contra Catalunya, encara que els retalli drets laborals o els apugi els impostos o... tant se’ls en dona. Són així, com aquesta comandant: dolents i curts de mires, de mal cor, ignorants de paraules tan valuoses com sororitat, fraternitat, comprensió, estimació...? Infame, sense ser tan despectiu, també els hi escauria.

I com ja sabeu, no només em refereixo a la ultradreta, Pedro Sánchez, qui abandera el socialisme espanyol sense tenir-ne ni la més mínima comprensió del què significa, també hi té a veure.

Resulta que el dia 11 de març, agents i comandaments de la policia espanyola es van reunir en un restaurant de Vigo per homenatjar Iván, un agent que va estar en coma cinc dies arran d’unes ferides durant la sentència contra el procés la tardor del 2019. Ara, s’ha hagut de jubilar per les seqüeles d’aquelles ferides. I Estíbaliz Palma, va voler fer-hi la seva «gràcia», una desgràcia de pensament i sentiment.

Quina mena d’home els ―i malauradament ens― mana el seu país? Pedro Sánchez, quan Iván va ser ingressat a l’Hospital de Sant Pau, va anar a visitar-lo. Com a bon socialista, només va visitar el ferit espanyol. De la nostra llarga llista de ferits es veu que o no en tenia notícia o no li va venir de gust visitar-los.

I és que mentre hi hagi ferits en manifestacions de protesta, comandants dones tan mesquines i presidents de govern que ho avalin, la nostra societat és monstruosa. Amb tot, han aparentat un mínim de decència: la comandant ha estat destituïda.