El Govern de la Generalitat ha decidit, després d’un llarg període d’ambigüitat, que hi haurà dues votacions el dia 24 de juny sobre els Jocs Olímpics d’Hivern. La vegueria de l’Alt Pirineu i Aran (la més directament implicada) decidirà si vol els Jocs, i les comarques veïnes -Berguedà, Solsonès i Ripollès- votaran si volen participar de forma complementària en l’organització. Per l’afectació que tindran els hipotètics Jocs en unes i les altres, i per les respectives demografies, és una distinció que té sentit. Però només si els ciutadans saben ben concretament què és el que estan votant. Abans del 24 de juliol cal saber coses tan concretes com si hi haurà una autovia nova trinxant la Cerdanya o només s’optimitzaran carreteres existents; si hi haurà un nou complex i hoteler a Puigcerdà o només es modernitzarà el pavelló. Els ciutadans decidiran en funció de dilemes com aquest. Els que votaran per filosofia esportiva, climàtica o de model territorial són una minoria. I pel que fa a Berguedà, Solsonès i Ripollès, exactament igual: activitats complementàries? Quines? Quantes? On i de quina manera? Si no sabem tot això, la votació serà una comèdia.