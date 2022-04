Hi ha notícies que et fan sentir poqueta cosa. Com per exemple l’anunci que el telescopi espacial Hubble va poder captar l’estrella Earendel, la més llunyana detectada mai, a 12.900 milions d’anys llum de la Terra, i que resulta que ja no existeix. Però la llum que va deixar continua viatjant per l’espai. Fins i tot el seu nom, Earendel, és maco. És d’un poema de Tolkien, l’autor d’El Senyor dels Anells, i vindria a voler dir alguna cosa així com l’estrella del demà.

O sigui que un telescopi ha captat una estrella que fa milions d’anys que ja no existeix però la llum que va deixar ha viatjat 12.900 milions d’anys fins que l’hem pogut contemplar. Enteneu ara per què a vegades em sento poqueta cosa? Pols dels estels. Diuen que l’origen de la vida a la Terra és la pols dels estels que l’univers ha anat escampant fins que una combinació perfecta va fer que sorgissin els primers elements indispensables perquè, milions d’anys més tard, es formés vida. És clar que s’hauria de resoldre si això només va passar al planeta Terra o bé hi ha altres indrets a l’univers, més llunyans fins i tot que Earendel, on devia passar alguna cosa semblant. El més probable és que sí. Potser tot plegat ens fascina perquè és més amable pensar en una estrella batejada amb un nom tan poètic com Earendel que no pas amb la guerra d’Ucraïna. Quina merda, la guerra. Les guerres. Diuen experts que la d’Ucraïna pot generar malestar emocional als europeus en forma d’angoixa, sensació d’impotència, feblesa, cansament o dificultats per concentrar-nos. Ho explicaria la proximitat geogràfica, la sorpresa de ser testimonis en aquests moments d’un conflicte a Europa, les conseqüències econòmiques i socials que pot causar i, sobretot, perquè ens sentim identificats culturalment amb els ucraïnesos més que no pas amb la població d’altres països que també han estat en guerra i han patit igual o més. Qui de vosaltres no ha pensat, algun dia d’aquests, què hauríem fet en un cas semblant? Viure tranquil·lament fins que de cop i volta t’envaeixen i passen horrors com el de Butxa. D’acord. Tothom ha fallat aquí. I d’acord, Ucraïna tenia i té un problema seriós amb l’extrema dreta. Només cal recordar-vos que al Parlament de Catalunya n’hi ha un munt, de diputats d’extrema dreta. Però això no justifica res. Per cert, encertada la comparació que va fer ahir Zelenski al Congrés de Madrid comparant Ucraïna amb el bombardeig feixista de Gernika.