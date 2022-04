El divendres 8 d’abril passat la sala del Casino de Berga es va omplir de gent: amics i amigues de Josep Noguera Canal. Érem prop d’un centenar. Això és molt perquè es tractava de la presentació d’un llibre.

No és un llibre com els que estem acostumats a veure últimament a les llistes de novetats en l’apartat d’història. No és un llibre de divulgació històrica, no és una síntesi; és una tesi doctoral. La que va defensar Noguera el 2013 davant el tribunal d’especialistes en el tema de la Universitat de Barcelona amb el títol Industrialització i Caciquisme al Berguedà (1868-1907), tesi dirigida per Jordi Cassassas Ymbert.

Un treball pacient i rigorós, profusament documentat a partir de l’anàlisi, no solament de la documentació oficial, sinó també de la inèdita premsa periòdica berguedana dels anys compresos entre el 1868 i el 1907.

La tesi es podia consultar, des del 2013, al repositori Tesis Doctorals en Xarxa, però des de l’Àmbit de Recerques del Berguedà es va considerar que, per la seva importància, mereixia ser publicada en format paper. Per fer-la accessible a tothom, per ser present al carrer el dia de Sant Jordi, per formar part de les biblioteques públiques i les dels particulars interessats per la història de Berga, del Berguedà, i de Catalunya.

Dos volums i més de mil cinc-centes pàgines que analitzen les dades electorals del partit judicial de Berga que ultrapassa els límits de l’actual comarca del Berguedà i que inclou pobles com Cardona, Prats de Lluçanès i Alpens, per exemple.

I no només les seves implicacions polítiques, sinó també la complexitat econòmica i social, la de tota la seva gent, dels que manaven i actuaven com a cacics, i dels que patien aquest caciquisme, d’un món en transformació de la mà de la industrialització.

Berga i el seu partit judicial foren, en aquests anys, un territori frontissa i corretja de transmissió entre la muntanya i les planes prelitorals.

Les aportacions de Noguera van més enllà d’una història local i del que seria una història comarcal; són aportacions de primer ordre per entendre la història de Catalunya d’aquest període.

Els dos volums contenen un pou inesgotable d’informació, de reflexions, d’aportacions que obren camí a futures línies d’investigació, a presents i futurs estudis.

La transcripció de documents –oficials, administratius, correspondència particular, articles de premsa, relats, poesies...–, fonts primàries totalment inèdites que ocupen centenars de pàgines d’aquesta publicació, té un valor extraordinari.

Aquest llibre inaugura una nova col·lecció que porta per títol RECERQUES [Aportacions culturals des del Berguedà] que serveix per celebrar el 40è aniversari de l’Àmbit de Recerques del Berguedà de la qual el Noguera ha estat i n’és un puntal.

La publicació, i la col·lecció, ha estat possible gràcies a la implicació de l’Ajuntament de Berga.

Sumar per multiplicar.