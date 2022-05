L’Associació Islàmica d’Artés no ha pogut instal·lar-se en un local en un extrem del poble que tenia intenció de comprar perquè els veïns de l’entorn s’hi han mostrat fermament en contra i han recollit signatures per impedir-ho. L’Associació ha fet marxa enrere i buscarà un local alternatiu on desenvolupar la seva activitat religiosa i cultural. L’Ajuntament ha intentat fer de mediador, però admet que no se n’ha sortit. Certament, un centre de trobada de qualsevol tipus pot generar molèsties. Caldria veure si el local triat era l’idoni, i sempre cal procurar que les activitats socials públiques generin el mínim de destorbs. Tanmateix, també cal una reflexió addicional, en aquest cas o en qualsevol altre de similar. La majoria de les activitats que es desenvolupen en un entorn urbà generen incomoditats. La terrassa d’un bar, les olors d’un restaurant, els aires condicionats d’un hotel, la càrrega i descàrrega d’un supermercat, la parada del bus, el gos del veí, tot genera molèsties i tot forma part de la convivència. En general, tenim molta tolerància respecte de tot això. Que no en tinguem respecte d’un centre islàmic ens hauria de fer reflexionar sobre les raons de fons per les quals és així.