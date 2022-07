Segur que les ciutats de Manresa i Terrassa tenen moltes coses a dir-se l’una a l’altra. L’Ajuntament de la capital del Bages ha difós aquesta setmana una trobada entre els alcaldes, l’egarenc Jordi Ballart i el manresà Marc Aloy. Un cita amb aires de novetat. Segons han explicat, van parlar sobre com les dues ciutats, els dos ajuntaments, les dues alcaldies, un del PSC i un d’ERC, poden fer força en un mateix sentit per a dues infraestructures bàsiques per al desenvolupament de les seves urbs i per fer que els seus ciutadans disposin, potser, de més mitjans, i, segur, d’un millor servei. Manresa necessita tenir aquest diàleg, i no només amb Terrassa. L’ha de tenir amb totes aquelles ciutats en les que considera que pot tenir temes en comú a tractar i als polítics que han estat al davant de la corporació manresana, en general els ha costat molt fer aquest exercici. Ara hi ha sobre la taula la situació de la C-16 (l’autopista de Terrassa a Manresa) i la línia de rodalies R4, que també passa per les dues ciutats. Manresa no pot tenir un altre objectiu que avançar cap a la gratuïtat de la C16 i la millora de freqüències i temps de recorregut del tren.