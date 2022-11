El Govern de la Generalitat ja ha encarregat l’estudi sobre un eventual tramvia del Bages que aprofiti les vies existents per al transport de potassa i que comuniqui Súria i Sallent amb Manresa, amb la possibilitat de crear un ramal per a Sant Joan i d’estendre la línia de Sallent fins a Berga. L’estudi hauria de donar conclusions tècniques precises, però les més generals ja les coneixem: cal una gran inversió per a una massa de població molt modesta. La lletra petita haurà de concretar-ne la viabilitat. En qualsevol cas, tot dependrà de quanta prioritat vulgui donar la Generalitat a aquest servei, i fins a quin punt hi cregui com a peça d’una política general a tot el país de substitució de vehicle privat per tren. I caldria puntualitzar a l’avançada dues coses: una, que venir en tren a Manresa des de Sallent tindrà un veritable sentit quan hi hagi un bon servei de tren per continuar fins a Barcelona; i una altra: l’estudi no pot ser l’excusa per arribar a la conclusió que no és viable i no fer res. Si no hi ha tren, hi pot haver, per molts menys diners, busos elèctrics freqüents, petits i nets, amb un servei decent fins a Berga i fins a Solsona. Una mobilitat pública eficient és possible i urgent. Amb tren o sense.