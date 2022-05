El ritme frenètic de l'actualitat fa que les notícies desapareguin ràpidament dels mitjans de comunicació i que, passat un temps, costi recuperar-les. A Regió7 disposem d'una nova funció que permet als usuaris guardar en un arxiu propi aquells articles i galeries de fotos que els interessen. Ja sigui per llegir-los més tard o per tenir-los recollits en un espai per al record.

Fer-ho és molt senzill. Només cal navegar registrat a través del web i accedir a l'article que ens interessa. Un cop a dins, prémer la icona de guardar. Automàticament, aquesta informació s'afegirà al llistat "Els meus preferits", al qual es pot accedir des de l'espai personal de cada lector (a la part superior a la dreta, en trama ocre). Si ja no es volen guardar més, només cal seleccionar la icona en forma de paperera. A Regió7 continuem evolucionant per adaptar-nos a les noves demandes de l'entorn digital i per oferir-te el millor periodisme local. El nou disseny està pensat per proporcionar una millor experiència de navegació, adaptant-la a cada dispositiu i posant especial èmfasi en la navegació mòbil.