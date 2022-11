L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va agrair la vetllada perquè, va dir, els premis que s’hi atorguen són «una dosi d’autoestima i d’optimisme que ens fa conscients que a casa nostra hi ha talent i ens convida a emmirallar-nos-hi i a prendre exemple».

Aloy va repassar un per un els premiats i, aprofitant que parlava de l’entrenador del Baxi, va remarcar que «el Bàsquet Manresa exemplifica com poques coses el caràcter de la nostra ciutat: modèstia, però ambició i treball».

Va insistir que «només amb la suma d’esforços podem afrontar els grans reptes», i que «des de l’Ajuntament tenim clar aquest repte: liderar, però compartir» per «fer realitats projectes importants». Va citar el de la Fàbrica Nova per convertir-la en un campus tecnològic, el soterrament de la línia dels FGC i projectes presentats recentment per ser autosuficients energèticament «perquè no volem seguir depenent de les grans energètiques que ens escanyen». Va recordar els 20 milions euros aconseguits del fons Next Generations i els projectes per valor de 300 milions d’euros, tal com va informar recentment aquest diari, va recordar.

Va apel·lar a la necessària implicació de les demés administracions i al president Aragonès directament per fer-los realitat i va acabar lloant la feina de Regió7.