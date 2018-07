El projecte GR@ACE identifica tres categories de gens de l'Alzheimer

El projecte Genomic Research at Fundació ACE (GR@ACE) ha distingit per primera vegada tres categories diferents de gens implicats en l'Alzheimer que podrien obrir la porta a noves estratègies per al tractament de la malaltia i un canvi de paradigma que es podria traduir en noves teràpies combinades.

La primera categoria podria incloure els gens relacionats amb la neuroinflamació i el metabolisme del pèptid amiloide; en la segona, els efectes dels gens probablement estan relacionats amb processos neurodegeneratius vinculats a l'envelliment i les característiques de les neurones; i la tercera podria contenir factors genètics que exercirien un dany predominantment vascular. En total, s'han analitzat 7.414 genomes amb tecnologies d'alta resolució per identificar una nova generació de gens que aportin dades en el disseny de nous tractaments per fer front a la malaltia.

Els resultats d'aquest projecte són rellevants des d'un punt de vista científic i social donada l'homogeneïtat de les mostres clíniques en els àmbits poblacional, ètnic i cultural i el protocol clínic de la Fundació ACE, que implica un diagnòstic multidisciplinari consensuat i el seguiment del pacient a través dels anys.